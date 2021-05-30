Политолог: Если «Белавиа» не хочет в Крым – пусть и в Москву не летает
Ситуация с отказом белорусской стороны осуществлять авиасообщение с российским Крымом – совершенно вопиющая для страны, входящей в Союзное государство с РФ.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.
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«Во-первых, это значит, что существует совершенно объективная необходимость убедить всеми возможными аргументами белорусскую сторону признать российский суверенитет над Крымом. А то как-то вообще-то странно получается, что одна составляющая часть Союзного государства не признает целостности другой части. Что-то тут явно нездоровое.
Во-вторых, ну не хотят в Крым, пусть тогда и в Москву не летают, а то взяли моду в последнее время по 100.000 рублей за билет брать (и это не фейк, а реальность).
Ну, и в-третьих, самое мерзкое в этой истории – то, что наши «друзья» читают все эти отговорки и радуются за нас – за Россию и Беларусь», – сказал Денисов.
По его мнению, вопрос признания Крыма следует связать с дальнейшей финансовой помощью России для Белоруссии.
«Пришло время очистить российско-белорусские отношения от теневых схем, двойных стандартов и манипуляций. Можно быть на 100% уверенными, что в этом случае выиграют, в первую очередь, народы двух стран, а взаимоотношения приобретут новый качественный уровень. Все эти изъятия, непризнания, налоговые маневры, ограничения рынков являются пережитками, от которых надо очиститься… Или, проще сказать, начать с чистого листа, забыв обиды и недомолвки… Сейчас пришло время быть максимально сплоченными и едиными… Не будет этого – не будет и наших государств», – считает Денисов.
Спасибо!
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