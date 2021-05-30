Политолог: Если «Белавиа» не хочет в Крым – пусть и в Москву не летает

Ситуация с отказом белорусской стороны осуществлять авиасообщение с российским Крымом – совершенно вопиющая для страны, входящей в Союзное государство с РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

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«Во-первых, это значит, что существует совершенно объективная необходимость убедить всеми возможными аргументами белорусскую сторону признать российский суверенитет над Крымом. А то как-то вообще-то странно получается, что одна составляющая часть Союзного государства не признает целостности другой части. Что-то тут явно нездоровое.

Во-вторых, ну не хотят в Крым, пусть тогда и в Москву не летают, а то взяли моду в последнее время по 100.000 рублей за билет брать (и это не фейк, а реальность).

Ну, и в-третьих, самое мерзкое в этой истории – то, что наши «друзья» читают все эти отговорки и радуются за нас – за Россию и Беларусь», – сказал Денисов.