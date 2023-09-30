Политолог: Генсек НАТО обещал Зеленскому запустить на Украине производство лицензионных «Леопардов»

Визит на Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга был связан с планами запустить выпуск лицензионных версий немецких танков «Леопард».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

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«Он в очередной раз пообещал манну небесную в виде членства в НАТО, которого никогда не будет. Господин Столтенберг все бредит о сложении Россией оружия и приведении двух сторон к миру, каким-то переговорам и так далее.

На самом деле, визит Столтенберга, по моим данным, носил очень определенный и узкий характер – в первую очередь, НАТО, а во-вторую, США заинтересованы в возрождении военно-промышленного комплекса Украины. Но как это сделать в нынешний момент – представляется очень проблематичным.

Столтенберг проанонсировал в устной форме возрождение бронетанкового производства. Ярким примером тому, какие танки «производить» Украине в будущем, являются западногерманские танки «Леопард». Те танки, которые воевали на Украине, практически сожжены. Они были произведены в начале 80-х годов.

О возрождении проекта «Оплот», украинских танков, можно напрочь забыть – Харьковский тракторный, он же бронетанковый завод разгромлен, Житомирский ремонтный бронетанковый разгромлен. Причем, под фундамент уничтожены ракетами «Кинжал».

Где сегодня Столтенберг и Зеленский, который что-то ему нашептывал на ушко, планируют воспроизводство бронетанковой техники на территории Украины, когда вся она просвечивается не только из космоса, но и военной разведкой России, как они собираются это тайно делать – мне лично непонятно», – заявил Дудкин.