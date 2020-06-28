Политолог: история с нацистами и Шариём может закончиться уличным переворотом

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запущенный процесс столкновений украинских праворадикалов и сторонников блогера Анатолия Шария формирует лидеров, которые однажды ради власти наплюют на тех, кто их финансирует.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вместо того, чтобы организовать политический диалог, у нас начинают финансировать разноцветную улицу. Я, пользуясь случаем, хочу предупредить тех, кто начал финансировать сначала «ура-патриотов», а потом сторонников господина Шария, – они нас толкают к уличному перевороту.

Потому что там рождаются лидеры, которые однажды наплюют и на нас с вами, и на тех, кто их финансирует. И там уж точно люди без особых глубоких убеждений, потому что для них это рынок, они получили возможность бороться за власть таким способом при поддержке своих инвесторов.

А инвесторы сидят по своим скайпам и играются в политику», – заявил Ермолаев.