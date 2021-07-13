Политолог Иван Скориков: «Такие люди как Шугалей и Бутина должны быть в любом парламенте»

13.07.2021, Москва, Иван Добровольский

Политолог и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков поддержал инициативу известного социолога Максима Шугалея участвовать в выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Он считает, что такие люди должны быть в любом парламенте.

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«То, что Шугалей идет в политику, в принципе, вполне уместная история. Я думаю, что такие люди — с их въедливой позицией, с их взглядом, обращенным на то, чтобы донести до общества всю полноту информации, с их, в конце концов, громким голосом — должны быть в любом парламенте: и федеральном, и региональном, и муниципальном. Поэтому – успехов Максиму», — поделился Скориков.

Напомним, что Максим Шугалей – всемирно известный социолог. Его имя было на слуху у всего мира в 2019 году. Тогда ученый отправился в Триполию, где его заподозрили во вмешательстве в местные выборы, а после и вовсе был похищен местной группировкой. Оказалось, что его передали организации RADA. Она держит под своим контролем местную тюрьму «Митига». Она известна своими пытками над заключенными, нечеловеческими условиями содержания и нарушениями каких-либо человеческих прав.

Только спустя полтора года Максим Шугалей смог вернуться на родину. Это заслуга удачно проведенной спецоперации российского Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

«Действительно тяжелая и в то же время героическая судьба. Это человек, который оказался в трудной ситуации, и, во-первых, не дрогнул. Во-вторых, именно в его истории себя проявил наш МИД, наше государство, которое действительно ему помогло. И он в долгу перед государством, как и мы в долгу перед тем, что он делал для России», — отметил Скориков, добавив, что судьба Шугалея похожа на ту, что произошла с Марией Бутиной.

Мария Бутина также жертва политического произвола. Она получила известность после ареста в Вашингтоне в 2018 году. Ее обвинили в работе иностранным агентом в США и приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия части срока она вернулась в Россию и занялась политической деятельностью. Сейчас она сторонник всероссийской политической партии «Единая Россия» и член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.