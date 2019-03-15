Политолог из диаспоры напророчил Украине “вечную войну”

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешняя война на Украине будет длиться “очень долго”, передает корреспондент “ПолитиНавигатора”.

Такое мнение высказал в интервью киевскому изданию “Укринформ” политолог из каналской диаспоры Тарас Кузьо.

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“Очень долго. Потому что Путин – вечный президент. По-другому он не сможет. А пока будет Путин – будет война. Это первое. Второе. Если его не станет, есть другие российские шовинисты в Москве. Война в Украине затрагивает вопросы национальной идентичности. Российские лидеры не признают Украину как государство, а украинцев – как народ. Эта война имеет очень глубокие корни. Они гораздо глубже, чем вопрос, вступит ли Украина в НАТО”, – уверяет диаспорный политолог.