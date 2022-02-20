Политолог Карасев объяснил, почему Беглов должен нести ответственность за случаи отравления барием в Петербурге

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Политолог Владимир Карасев считает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен нести ответственность за гибель пациентов в Городском консультативно-диагностическом центре №1, так как обязан контролировать всё в городе. По мнению эксперта, правоохранители должны тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося.

В Петербурге еще продолжается расследование уголовного дела после массовой гибели пациентов ГКДЦ №1, где медик использовали сернокислый барий. В настоящее время под арестом находится главный врач медцентра. Число жертв, по неофициальным данным, увеличилось до восьми человек.

Карасев указал на критическое состояние системы здравоохранения Петербурга. По его мнению, с Беглова также надо спрашивать за гибель пациентов, так как он не смог проконтролировать ситуацию и не допустить ее возникновения.

«В Санкт-Петербурге система здравоохранения ее руководителями доведена до такого плачевного состояния, как сейчас. И конечно, нужна проверка правоохранительными органами Комитета здравоохранения», — заявил Карасев.

Чиновники Смольного уже попытались оправдаться после трагедии. Комздрав провел проверку во всех больницах, после чего заявил, что опасное вещество больше нигде не нашли. Карасев отметил, что не стоит торопиться с обвинениями в адрес врачей. Медики получают лекарства, которые им предоставляют компетентные структуры. Сами они ничего не приобретают.