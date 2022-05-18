Политолог: Киевское командование угробило в Мариуполе самые элитные части

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Новости Украины

Если Украине удастся мобилизовать миллион человек, то российской армии нужно нанести основной удар до того, как их вооружат.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой на сегодняшний день план руководства Украины? Он общеизвестный – мобилизовать миллион человек. Высказываются сомнения – может ли Украина это сделать, не может Украина это сделать? Я исхожу из того, что может. Ресурсы людские там есть», – считает эксперт.

Также он остановился на вопросе качества этого призывного контингента.

«Вероятно, качество будет гораздо ниже тех военнослужащих, а это на самом деле были элитные украинские части, которое командование угробило в Мариуполе.

Но имеет здесь значение и вооружение. Будет ли этот миллион вооружён и если вооружён, то чем? И критичность момента заключается в том, что до мобилизации и до вооружения пройдёт определённое время, и это время является основным периодом для нашего главного удара. То есть ближайшие недели будут определяющими», – сказал Шпаковский.