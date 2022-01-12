Политолог Кошкин объяснил испуг бывшего офицера НАТО перед четырьмя российскими инструкторами в Мали

12.01.2022  17:11 (Мск), Москва,
Максим Никифоров.  
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Слухи о прибытии четырех российских инструкторов в Мали вызвали серьезный резонанс в западных СМИ. Бывший офицер НАТО и военный эксперт Джош Мэтьюз прокомментировал появившуюся информацию, признав, что даже небольшая группа специалистов из РФ способна создать проблемы для Альянса.

«Нет ничего удивительного в том, что такой резонанс вызывают всего четыре российских инструктора. Всем известно, что русские способны на все. Например, в западных странах принято четкое распределение обязанностей: ты занимаешься закупками, и на этом твои обязанности заканчиваются. Однако с русскими дело обстоит иначе. Приехавшие военные инструкторы вполне могут оказаться хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять ИГ или Аль-Каиде (организации запрещены в РФ), – заявил Мэтьюз.

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Слухи о прибытии четырех российских инструкторов в Мали вызвали серьезный резонанс в западных СМИ....


Эмоциональная реакция бывшего военного обусловлена его глубокими знаниями о российских специалистах, уверен заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, офицер НАТО подтвердил реальное положение вещей.

«Когда делегация американских дипломатов во главе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман ехала на переговоры с российскими дипломатами 10 января, прозвучало заявление, что все настроены не оптимистично, а реалистично. В подобном ключе о российских инструкторах высказался Джош Мэтьюз. Исходя из того, что бывший военный имеет офицерское звание, он дает оценку тому, в чем он хорошо разбирается – уровне подготовки военнослужащих. Он говорит с позиции эксперта НАТО, используя реалистичную оценку соотношения сил, как и американские посланники на переговорах в Женеве», – объяснил он.

Эксперт НАТО своими словами о российских специалистах только подтвердил верный выбор союзников руководством Мали, заявил Кошкин. Об профессионализме россиян можно судить по их успехам в ЦАР, а Мэтьюз по сути только констатировал факт.

«Если малийцы готовы к сотрудничеству с российскими специалистами, если они хотят повысить уровень профессиональной подготовки своих военных, и их не волнуют оставшиеся в стране миротворцы, то выбор в пользу россиян показывает их конкурентные преимущества перед французскими легионерами и прочими подобными деятелями», – заявил Андрей Кошкин.

Власти Мали договорились о сотрудничестве с российскими инструкторами. Специалисты из РФ, которые нередко фигурируют в зарубежных новостных сводках как «ЧВК Вагнера», должны обеспечить подготовку для местных военных. Африканская страна нацелена на укрепление армии для проведения успешных операций против группировок боевиков.

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