Политолог-майданщик: Украина превращается в Россию, но нищую

14.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина уверенно превращается в аналог России, только намного более бедную.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Юрий Романенко, ранее активно поддерживавший майданщиков и призывавший убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинская власть последовательно копирует политику северного соседа.

«На самом деле Украина очень похожа на Россию – есть, конечно, какие-то отличия, но на протяжении последних лет Петр Алексеевич [Порошенко] четко эту тенденцию запустил, мы воспроизводим все основные рудименты рудиментарной политики России, только на своем уровне и со своими какими-то акцентами, вот и все.

Поэтому, самое печальное в этой ситуации, что мы постепенно превращаемся в Россию – в религиозной политике, относительно свободы слова, относительно отношений государства и бизнеса, где все идет в сторону углубления регулирования, детерминирования, скоро уже чихнуть нельзя будет без разрешения Национального банка Украины. Поэтому это, конечно, проблема, и с этим нужно беспощадно бороться…

Это бедная Россия, это повторение российской политики, только в таком уже бедном, даже не бюджетном варианте», – заявил Романенко.