Политолог-майданщик: Украину ждёт повторение голодомора-1933
Экономический кризис, накрывающий Украину на фоне пандемии коронавируса, спровоцирует новый рост криминала и грозит повторением т.н. «голодомора» 1932-33 годов.
Такими опасениями в эфире своего YouTube-канала поделился политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будет ли сильнее криминалитет? Будет. Будет ли больше преступлений? Будет. Готовьтесь, нужно будет решать вопросы самостоятельно, пока государство слабое», – сказал он.
Романенко возмутился, что правительство ведет Украину к новому «голодомору».
«Грозит ли стране голод в прямом смысле этого слова? Пока нет, но, если государство не будет контролировать ситуацию с вывозом продовольствия, а сейчас мы знаем по новостям, что сейчас продовольствие вывозят. То может возникнуть ситуация как в 32-33 годах в СССР», – резюмировал Романенко.
Напомним, на Украине требуется массовая реабилитация прошедших «АТО», которые, вернувшись с фронта, погрязают в криминале.
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