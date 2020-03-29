Политолог-майданщик: Украину ждёт повторение голодомора-1933

29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экономический кризис, накрывающий Украину на фоне пандемии коронавируса, спровоцирует новый рост криминала и грозит повторением т.н. «голодомора» 1932-33 годов.

Такими опасениями в эфире своего YouTube-канала поделился политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ли сильнее криминалитет? Будет. Будет ли больше преступлений? Будет. Готовьтесь, нужно будет решать вопросы самостоятельно, пока государство слабое», – сказал он.

Романенко возмутился, что правительство ведет Украину к новому «голодомору».

«Грозит ли стране голод в прямом смысле этого слова? Пока нет, но, если государство не будет контролировать ситуацию с вывозом продовольствия, а сейчас мы знаем по новостям, что сейчас продовольствие вывозят. То может возникнуть ситуация как в 32-33 годах в СССР», – резюмировал Романенко.

Напомним, на Украине требуется массовая реабилитация прошедших «АТО», которые, вернувшись с фронта, погрязают в криминале.