Политолог – майдаунам: Какое достоинство? Хватит врать самим себе

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

«Революция достоинства» привела к власти на Украине еще больших воров и негодяев, которые не гнушаются политическими убийствами оппонентов и упиваются безнаказанностью.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже настолько привыкли к этому беспределу. Все понимают, что, сколько бы не украли, что бы ни сделали высшие чиновники, находящиеся у власти, как бы нагло и очевидно они это ни делали – в тюрьму они не попадают.

Не просто не попадают, а нормально себя чувствуют, их восстанавливают на должности. То есть, полнейшая безнаказанность любых представителей власти, такая открытая и наглая, которой в истории Украины не было никогда», – отметил оратор.

Он призвал «менять и наказывать эту власть».

«Если кто-то там говорит о достоинстве, о какой-то там «революции достоинства», которая произошла четыре года назад, так возьмите и продемонстрируйте – те, кто тогда выходили на Майдан, что вы уважаете своё достоинство, достоинство страны.

Поймите и признайте, что была допущена ошибка, что в результате которой пришла власть, которая втоптала в грязь не то что достоинство, втоптала всё, что только возможно втоптать.

И убирайте эту власть, меняйте курс, потому что безнаказанность порождает ещё большую безнаказанность. У нас безнаказанно воруют – к этому все привыкли. У нас безнаказанно убивают людей с другими взглядами в Донбассе, в Одессе, оппозиционных каких-то публицистов, журналистов, и к этому тоже все привыкли.

Если это будет продолжаться, то у нас скоро будут не просто воровать и убивать людей с другими взглядами, а вообще убивать кого угодно, и это тоже будет восприниматься как обычное, обыденное явление: «Ну, убили, что ж тут такого». То есть мы катимся к очень страшным вещам, надо это останавливать», – добавил Филиндаш.