03.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Политолог: «Мал клоп да вонюч» – лучшая стратегия для Украины


Украина должна вести себя как маленькое, но наглое животное, с которым предпочитают не связываться из-за его агрессивности.

Об этом на своем Youtube-канале заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо выйти из логики жертвы и перестать жить, и вести себя как жертва, становиться хищником. Это – проблема нашего народа. Мы слишком долго себя осознавали как еда и все время жалуемся, что нас кто-то там ел.

Мой герой – медоед и дикобраз. Украина должна быть дикобразом или медоедом, чтобы все знали, что связываться с таким субъектом – себе дороже.

Он может быть маленьким, но настолько воинственным, злобным и агрессивным, и все понимают, что издержки будут превышать выгодоприобретения, что лучше не связываться.

Поэтому Украина должна быть медоедом – симпатичное, агрессивное, наглое животное, которое гоняет львов», – сказал Юрий Романенко.

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