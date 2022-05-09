Политолог: Мариуполь и Херсон показали, что не связывают будущее с Украиной

09.05.2022  18:54 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина на параде в честь Дня Победы подчеркивает то, что события современности имеют историческую преемственность и являются не завершенной в 1945 году борьбы с нацизмом.

Такое мнение высказал крымский политолог Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина на параде в честь Дня Победы подчеркивает то,...

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«В отличие от западных СМИ, я не ожидал, что будут какие-то сверх судьбоносные высказывания. Это наш национальный праздник, и президент, прежде всего, обращается к народу России и дружественным народам за ее пределами, – подчеркнул эксперт. – А сказал он, в частности, что сегодня мы сражаемся на своей земле, и, на мой взгляд, подавляющее большинство граждан бывшего СССР с ним абсолютно согласны. Как и с тем, что это продолжение не завершенной в 1945 году борьбы с нацизмом».

Праздничные шествия в Бердянске, Мелитополе, Мариуполе, Херсоне подтверждают слова президента РФ, что сражение идет на «русской земле». Это же демонстрирует реакция украинских СМИ, которые, по оценке политолога, мягко говоря, шокированы активностью граждан в праздновании Дня Победы.

«Они привыкли рассказывать всему демократическому миру сказки, но демократия – это когда интересуются мнением народа, – отметил Киселев. – В 2014 году поинтересовались мнением народа, и Крым не связал свою жизнь с Украиной. Если бы 9 мая 2014 году, когда в Мариуполе будущие «азовцы» устроили резню, спросили бы мнение народа, то он бы тоже не связал свою жизнь с Украиной. Сегодня все имеют возможность увидеть и услышать мариупольцев о событиях последних двух месяцев. Это же касается Херсонской и Запорожской областей».

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