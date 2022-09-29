Политолог Марков назвал самую предательскую партию в России

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Накачка российского пространства шапкозакидательской информацией о том, что для Европы приближающаяся зима станет настоящей катастрофой, может иметь плачевные результаты.

Об этом в эфире интернет-канала «Патриот» высказался директор Института политических исследований Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеи о том, что «Европа так сильно замерзнет» – фальшивые. Идут из двух источников: первый – наша «добрая» пропаганда, которая видит, что наши люди страдают, и пытается как-то утешить информацией о том, что и другие страдают тоже. Это – правильно и хорошо, но не нужно обольщаться своей пропагандой. Второе – есть группировка предателей. Партия «Ничего не надо делать». Постоянно виснет на рукавах у президента и не дает ему решающие действия какие-то делать. Восемь лет они нам рассказывали о том, что «на Украине клоуны при власти, там все рассыпается, разваливается, и ничего не нужно делать, нужно только подождать пока Украина развалится». Оказывается, все шло ровно наоборот. На Украине был создан эффективнейший террористический режим, который мы не знаем, как выкорчевать. Уже частичная мобилизация проходит, фронт – более 1 000 км, тысячи погибших, вместе с мирными жителями. Украинские солдаты, русские солдаты гибнут в этих боевых действиях», – сказал политолог.

Теперь, отметил он, эта «партия» действует совершенно тем же способом по поводу замерзающей Европы.

«Эта партия «Вижу, но не нужно ничего делать» сейчас переключилась на другую песню – «Западная Европа скоро вся замерзнет, убедится, что не прав, и откажется от санкций, поддержки киевского режима, все само развалится и, опять же, не нужно ничего там делать». Это партия предателей. Тем, кто рассказывает, что «Европа замерзнет», развернитесь и скажите: «Ты – предатель!», – призвал эксперт.