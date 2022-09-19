Политолог Марков: Запад уже не устраивает «корейский вариант», он хочет Донбасс и Крым

19.09.2022  21:49 (Мск), Москва
Никита Еременко.  
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Германия, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад резко ужесточил свою позицию в отношении России.

Об этом пишет российский политолог Сергей Марков.

Запад резко ужесточил свою позицию в отношении России. Об этом пишет российский политолог Сергей...

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По словам политолога, раньше западные лидеры ориентировались на так называемый «корейский вариант» заморозки конфликта на Украине – с фиксацией линии соприкосновения на момент окончания боевых действий в качестве фактической границы между сторонами без юридического закрепления в виде мирного договора.

«То есть Запад предлагал, что будут просто остановлены военные действия там, где находятся войска. Просто перемирие. А потом уже предполагали организовывать давление. Сейчас Запад перешел на требование формулы «уважение территориальной целостности Украины». То есть требование к Кремлю вывести российские войска не только к линии 24 февраля, но и вывести войска и с Донбасса и из Крыма», – указывает Марков.

 

По его словам, эта формула была озвучена Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем на переговорах с Владимиром Путиным.

«Причина ужесточения – удачное наступление армии Украины в Харьковской области и ожидающееся  наступление армии Украины в Херсонской области, в Запорожской и из района Угледара. В этих условиях западные лидеры считают, что могут диктовать Кремлю немного более жестко», – заключает Марков.

В таких условиях проведение референдумов в ДНР и ЛНР без оглядки на мнение Запада может стать российским рычагом контдавления. В то же время военное наступление не должно быть снято с повестки дня.

«Тема присоединения донбасских республик звучала всё лето, и само действо как раз и ожидалось в сентябре – правда, в контексте полного освобождения Л/ДНР. Если война, по известному изречению, есть продолжение политики, то в нашем случае политика есть продолжение войны.

Мы подошли к тому, что даже вопрос воссоединения Донбасса с Россией – уже не самый важный, это как бы само собой разумеется. Сейчас важнее другое – какие ВОЕННЫЕ решения за этим последуют и что изменится для Донбасса и всей Новороссии ПРИНЦИПИАЛЬНО», – считает российский волонтер и общественник Александр Жучковский, много лет помогающий ополчению Донбасса.

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