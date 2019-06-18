Политолог Медведчука расхваливает молдавский сценарий, как пример для Украины

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Консенсус России и Запада по отношению к парламентскому кризису в Молдове интересен и для Украины.

Об этом в эфире телеканала 112. Украина заявил близкий к Виктору Медведчуку и Оппоплатформе “За жизнь” киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это уникальный случай, когда на постсоветском пространстве и на пространстве стран центрально-восточной Европы, бывшего соцлагеря, когда кооперативные усилия Брюсселя, Москвы и Соединенных Штатов Америки способствовали тому, чтобы отстранить от власти олигарха. И это замечательный пример для Украины… В Молдове прошли выборы, никак не могли договориться о коалиции и ситуация шла к тому, чтобы делать перевыборы. Они не захотели и две политические силы – одна ориентированная, скорее на Москву – «Соцпартия» Додона, а другая – проевропейская партия договорились о создании коалиции. Конечно, не обошлось без внешнего фактора, который поспособствовал этой договоренности… Это замечательный пример для Украины, потому что понятно, что без внешнего фактора создать коалицию, которая бы сшивала Украину (невозможно, – авт.)», – заявил Погребинский, имея в виду, что участником такой коалиции, с его точки зрения, должна быть непременно Оппоплатфоома “За жизнь”, претендующая на представительство юго-востока страны.

Вместе с тем, последняя социология показывает, что скорее всего никаких проблем с формированием коалиции в новом созыве парламента не возникнет. Нынешний фаворит симпатий избирателей партия “Слуга народа” способна создать в будущей Раде однопартийное большинство.