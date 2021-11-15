Политолог: «Миграционный кризис сразу рассосётся, если «грохнет» Донбасс или Сирия»

К урегулированию миграционного конфликта на белорусско-польской границе уже подключились Германия и РФ, однако в краткосрочной перспективе кризис может разрешиться только на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе, Сирии или другой горячей точке.

Об этом в ходе видеомоста Москва-Минск заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В данной ситуации логическое развитие событий приводит к серии или одиночному, но достаточно большому и даже вооруженному конфликту. Я напомню о непропорциональном применении вооруженной силы со стороны Польши. Будет ли дальше играть роль российский фактор? Да, конечно, будет. Уже по понятным причинам Россия подключилась к разрешению этой проблемы. Судя по активным переговорам между Меркель и Путиным, ситуация всё больше будет браться под контроль – как со стороны Германии, так и со стороны России. Приведёт ли это завтра к разрешению этого кризиса? Только в одном случае – если в каком-то другом месте, будь то Донбасс либо Сирия, либо какая-то другая страна, грохнет ещё громче. Тогда ситуация, может быть, рассосётся, потому что, на мой взгляд, она становится более уродливой и тяжёлой именно благодаря тому, что есть медийный эффект», – заключил Мухин.