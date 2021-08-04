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04.08.2021, Москва, Михаил Фёдоров
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия
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Политолог Михаил Чирков считает, что правящая партия вставляет палки в колеса конкурентам

В радиоэфире «Комсомольской правды – Петербург» политолог Михаил Чирков рассказал, как власть влияет на...

В радиоэфире «Комсомольской правды – Петербург» политолог Михаил Чирков рассказал, как власть влияет на предвыборную гонку.

По его мнению, правящая партия без зазрений совести «выкидывает» с предвыборной гонки разные политические силы. В том числе пытаются вывести из строя патриотическую партию «Родина»:

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«Если взять партию «Родина», то у нее сегодня можно наблюдать сложности с регистрацией».

Также Чирков напомнил, что лично участвовал в подготовке выборов губернатора Санкт-Петербурга и продвигал кандидатов с помощью наружной рекламы. Однако сейчас, по словам политолога, существует целый ряд преград и «даже уже напечатанные плакаты идут в утиль». Вспоминая проблему с наружной рекламой партии «Родина», он полагает, что это все неспроста и кто-то таким образом вмешивается в предвыборные кампании.

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