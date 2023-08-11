Политолог Миронов: взятие Бахмута бойцами «Вагнера» стало первым шагом к российскому наступлению

Иван Добровольский.  
11.08.2023 16:10
  (Мск) , Москва
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Африка, Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Политолог Григорий Миронов прокомментировал результаты действий ЧВК «Вагнер». По его мнению, нынешнее продвижение Вооруженный сил России в зоне специальной военной операции стало следствием деятельности «музыкантов» в Бахмуте.

«Сейчас российские войска успешно наступают. И это очень хорошо. Украинские власти уже эвакуируют население из Купянска и других городов. После перемалывания ВСУ во время их неудачного контрнаступления, войска России могут пойти в ещё более полномасштабное наступление. Естественно, основную роль в этом сыграла группа «Вагнера» во время взятия Бахмута. Это первый шаг к российскому наступлению, которое, скорее всего, уже начинается. Если бы не «музыканты», то еще был бы большой вопрос, сколько бы брали этот город. Имея большой опыт боевых действий, группа «Вагнера» передала этот опыт и частям регулярной армии», – заявил Миронов журналистам.

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Политолог Григорий Миронов прокомментировал результаты действий ЧВК «Вагнер». По его мнению, нынешнее продвижение Вооруженный...

Также политолог заявил о положительных последствиях «Марша справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это и выявление поведения отдельных чиновников, ситуация в Африке и обучение белорусской армии, которой, возможно, придется противостоять агрессии европейских государств, таких как Польша.


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