Политолог: «На Балканах у России остается право голоса»
Балканский регион, особенно западная его часть, являются для Москвы для участия в вопросах европейской безопасности».
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, отметивший, что сейчас между Россией и балканскими странами существуют прочные религиозные связи и интенсивное энергетическое сотрудничество.
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«У Москвы много энергетических проектов в Сербии, Белград считается важным клиентом для российской энергетики. Западные Балканы не охвачены НАТО, у России остается некое право голоса. Так что Балканы для Москвы — возможность для участия в вопросах европейской безопасности», – сказал эксперт.
Впрочем, он добавляет, что не следует преувеличивать российское влияние в регионе, поскольку, по его словам, Сербия не рассматривает Москву в качестве геополитической альтернативы.
«В России понимают, что Белград будет двигаться в сторону интеграции с ЕС, и не будут пытаться этому помешать», – резюмировал Суслов.
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