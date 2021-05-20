Политолог: На пресс-конференции Зеленский дал понять – дальше будет «*опа»

20.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Хотя президент Украины Владимир Зеленский пресс-конференции не подтвердил намерения идти на второй срок, он планирует это сделать и это было понятно из того, что он говорил.

Об этом в комментарии корреспондент «ПолитНавигатора» заявил политолог Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.

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«Зеленский уже почувствовал, что он – настоящий президент, уверен в своих силах, ни разу «не лох», хочет переизбираться на второй срок. Конечно, он прямо не заявил, что хочет на второй срок,ну так никто и не будет такое прямо заявлять. Он будет тянуть до последнего. Но фактически его избирательная кампания уже началась, и в этом контексте прошла сегодняшняя встреча с журналистами. Все эти антиолигархические лозунги и посылы делались в этом контексте. Причем, по тем знакам которые я вижу, она не остановится на Медведчуке. Следующим будут раздевать Порошенко. Что касается его обещания «стать приговором Порошенко», то все его понимали по-разному. Есть люди, которые действительно верят, что он уже стал приговором и приговорил Порошенко. Есть люди, которые считают, что он всех цинично обманул. Вообще суть деятельности Зеленского – в том что каждый сам для себя додумывает, что хочет Зеленcкий. И каждый сам для себя может в каком-то смысле быть его союзником и симпатизантом. Самые веселые шутки 95-го квартала – с открытым сюжетом, который каждый додумывает для себя. Они не говорят прямо «жопа», а так выстраивают предложения, что каждый зритель понимает (их зрители – на таком же интеллектуальном и моральном уровне, что и они), понимает, что сейчас по контексту будет «жопа», и радостно смеется. Точно так же и здесь», – объяснил политолог.