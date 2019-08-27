27.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Политолог, накаркавший Зеленского, предложил маркировать украинцев

Крым будет или обычной областью, или крымско-татарской автономией, но он никогда не достанется русским.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил украинский политолог из Сум Виктор Бобиренко, предсказавший победу Владимира Зеленского еще в 2014-м году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политолога, Украина должна расставить «маркеры», по которым будет определять «своих» и «чужих». К «чужим» Бобиренко отнес тех украинцев, которые ездят в Крым и не считают его территорией «незалежной».

«Важно – кто выступает, кто поет гимн. Тот, кто был в Крыму и России, не имеет права на праздники, петь гимн.

Для меня это важно, потому что это стандарт. Нация, которая многое потеряла, должна определить маркеры.

Одним из маркеров должно быть – ездил в Россию выступать и в Крым – ты не наш. Ты не считаешь, что Крым – это Украина – ты не наш.

Маркеры определяют, как флажки… Их не должно быть много, но это – четкий цивилизационный маркер.

Крым – украинский и он может стать или отдельной областью, или крымско-татарской автономией в составе Украины. Но не русской», – заявил, возомнивший себя оракулом Бобиренко.

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