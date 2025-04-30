Администрация Трампа и Великобритания ведут хорошо спродюсированную игру по собственному обогащению и содержанию киевского режима за счёт ЕС.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого прорыва на переговорах мы не увидим. Трамп – бизнесмен, шоумен, он привык ради собственной выгоды, реализации интересов терпеть что угодно, в том числе неадекватность холуя. Который реально неадекватен – то ли в силу злоупотреблений наркотиками, то ли звёздной болезни, скорее всего – и то, и другое.

Зеленский, видимо рассчитывает на своих покровителей в Европе, прежде всего, в Британии, но суть того, что вся эта внешняя противоречивость политики европейских государств, отдельно стоящей Британии и США – хорошо спродюсированная игра. При которой Трамп играет миротворца, заодно нагибая Европу.

Англичане играют в свою игру, тянут одеяло на себя, но при этом координируют свою деятельность с США. И в основном занимаются тем, что науськивают ЕС, из состава которого они заблаговременно вышли, чтобы тот продолжал тратить как можно больше денег, помогая киевскому режиму.

Ровно то же самое требует от ЕС Трамп – вы помогаете киевскому режиму, мы помогаем вам за ваши же деньги оружием по баснословным ценам. США богатеет, Европа беднеет, киевский режим продолжает получать оружие», – рассказал Онуфриенко.