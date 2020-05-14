Политолог напомнил Вятровичу и Дробовичу про план «Ост»

14.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Такие люди, как бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович и его нынешний преемник Антон Дробович, должны быть объектами исследований психиатров, а не занимать государственные должности.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил скандальное заявление Дробовича о том, что Великая Отечественная война была чужой для Украины, и подчеркнул, что в случае победы нацистов – и Дробович, и Вятрович, в лучшем случае, собирали бы сейчас ягоды на полях оккупантов.

«Институт национальной памяти – что во времена Вятровича, что времен Дробовича, нового директора, достоин того, чтобы каждого из сотрудников этого института взяли психиатры, студенты-психиатры, и изучали бы на их примере патологии различные психиатрические.

Что касается их утверждения, что Украина не воевала – абсолютная правда. Воевал советский народ, причем, за собственную жизнь и за собственное выживание, именно за выживание воевали, и тому есть масса доказательств.

Многие слышали про план «Ост», который предусматривал уничтожение значительной части населения в Советском Союзе, в том числе и на территории Украины. Две трети населения должны были быть просто уничтожены, а остальные частью выселены, частью остаться для обслуживания немецких господ.

Если бы этот план «Ост» был реализован, то я думаю, что ни Вятрович, ни Дробович не руководили бы каким-то институтом, а просто, если бы выжили, если бы они действительно родились, просто бы занимались тем, чем занимаются их земляки в Польше, в Финляндии, в Швеции – собирали бы ягоды, работали бы на сельско-хозяйственных работах», – заключил Семченко.