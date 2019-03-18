Политолог назвал, что его пугает в Зеленском

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Невысокие рейтинги нынешнего президента Петра Порошенко объясняются тем, что население видит в нем человека, при котором на Украине будет продолжаться тлеющий вооруженный конфликт, а спецслужбы все дальше закручивать гайки в борьбе с инакомыслящими.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко – это продолжение нынешней «ни мира, ни войны», нагнетание и возможности всяких инцидентов по типу Керченского… Вопросы НАТО и ЕС, все понимают, что при Петре Алексеевиче СБУ будет трактовать любое высказывание против НАТО как антиконституционное. Мы понимаем, что при Тимошенко и Зеленском этого не будет, они без фанатизма к этому будут относиться», – сказал эксперт.

«Юля – это человек, который, вроде бы, интересы украинские не сдаст, но может как-то договориться с Путиным, а, может быть, даже и на равных. Это стимул голосовать за неё. Те, кто за мир, мы берём из первой тройки – они за Зеленского. Тем более, он говорил, что готов встретиться с Путиным ради мира. Вот расклад», – перечислил Джангиров.

При этом он не согласился с тезисом о «Зеленском-клоуне», который запускает штаб Порошенко.

«Голосование за Зеленского называется: «Вы нам все надоели»… А чего клоун? А что он смешного сказал? Что он сказал смешнее, чем «куля в лоб», «подпишем ассоциацию, у нас будут пенсии по 500 евро, а зарплаты по тысяче, и медицина у нас будет на уровне»? Нет, у него, по сравнению с Яценюком, вообще какие-то плоские шутки, как мне кажется. Вот того послушать – обхохочешься», – высказался Джангиров.

По его словам, проблема в том, что никто не знает истинное лицо Зеленского, ведь существует большая вероятность, что в юмористических шоу он озвучивает чужие шутки.

«Для меня важный вопрос по Зеленскому вот какой. Каково его личное участие в написании текстов? Если он только озвучивает их – это, вообще, всё совсем плохо, если он пишет тексты – это ещё более-менее.

Но я себе представляю, что он не только не Голобородько, а это может быть совсем другой человек с кучей комплексов. И вопрос в том, что, даже реализуя волю заказчиков, эти комплексы будут вылазить. И страшное в таком деле, когда человек неопытен в политике, не то, что он будет пытаться реализовывать эти комплексы, а то, что кто-то на них будет играть», – резюмировал политолог.