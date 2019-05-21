Политолог назвал доминирующую мотивацию Зеленского

21.05.2019, Киев, Игорь Петров

Новый президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить большое число мест в парламенте для своей партии на внеочередных выборах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Доминирующая мотивация у Зеленского – политическая. Социология показывает, что партия «Слуга народа» сегодня может претендовать на 30-40% мест в парламенте. Думаю, вчерашняя инаугурация это только добавила – он выглядел органично, искренне, сделал с правительством и депутатами то, что мечтает сделать большая часть украинцев. Наше моделирование показывает, что в определенных условиях партия «Слуга народа» может претендовать даже на создание однопартийной коалиции, когда одна партия наберет 226 мандатов в Верховной раде. Рейтинги огромные», – сказал эксперт.

«Конечно, проведение выборов в июле или августе, на пике рейтингов действующего президента, в его «медовый месяц», период, когда к нему никакая критика не пристает, он «тефлоновый», а все негативное в обществе он будет валить на старый парламент и и.о. в составе правительства – это идеальный момент. Да, явка его электората, молодежи, летом может быть ниже. Но это в полной мере компенсируется «медовым месяцем», отсутствием отопительного сезона и критического мышления у значительной части общества», – резюмировал Бортник.