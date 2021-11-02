Политолог назвал курс Киргизии на Турцию «системным промахом России»

02.11.2021 10:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Сегодня Киргизия становится главным проводником интересов Турции в Центральной Азии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «независимой газете» заявил киргизский политолог Марс Сариев

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, в ходе предстоящего визита в Стамбул президента Киргизии Садыра Жапарова на 8-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств эта структура будет преобразована в Тюркский союз, что означает качественное изменение отношений и сближение входящих в него стран.

«В Центральной Азии наиболее близкие отношения у Турции с Киргизией. Сближение произошло во время конфликта на киргизско-таджикской границе. Турция одной из первых заявила о готовности оказать помощь Киргизии и поддержала Бишкек на политическом уровне. Сегодня Киргизия становится проводником Турции в Центральную Азию», – подчеркнул Сариев.

«Перелом наступил после карабахской войны, и на волне этого успеха турецкий вектор активно продвигается в Центральную Азию. Узбекистан и Казахстан в отношениях с Турцией более осторожны, нежели Киргизия. Впрочем, такие маленькие страны, как Киргизия, могут себе позволить более тесное сотрудничество с Турцией, и это сотрудничество будет только усиливаться, в том числе в военной сфере», – считает эксперт.

При этом, добавляет он, Россию такое сближение Киргизии с Турцией не устраивает.

«Тем более что ожидается более тесная интеграция в рамках Тюркского союза. Но, на мой взгляд, это системный промах России в Центральной Азии и в целом на постсоветском пространстве», – убежден Сариев.

По его мнению, рычагов и инструментов, при помощи которых Москва продвигала бы свои интересы, нет – Россотрудничество проводит формальные культурные мероприятия, но никаких прорывных, новаторских идей не видно.