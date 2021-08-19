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19.08.2021 18:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Политолог назвал НАТО союзом лузеров и сравнил с КПСС 91 года

Новости УкраиныАТО сегодня сравнимо с Коммунистической партией Советского Союза времен 1991-го года. Украина имеет шансы...

АТО сегодня сравнимо с Коммунистической партией Советского Союза времен 1991-го года. Украина имеет шансы вступить в эту организацию, но уже сегодня это не мощный военно-политический блок, а «союз лузеров».

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник на русском» заявил политолог Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, украинское руководство всегда заводило страну в «союз лузеров», и НАТО не станет исключением.

«У меня есть ощущение, что вступит в НАТО, потому что есть союзы успешных, а есть союзы лузеров. Я не хочу про Украину говорить – мы должны делить украинское политическое руководство, украинскую «элиту» и украинский народ, который рано или поздно через пробы и ошибки найдет, выстрадает свой путь, поэтому я говорю о политическом руководстве – оно заведет Украину в НАТО.

Потому что я не помню ни одного случая, чтобы политическое руководство Украины не заводило свою страну в союз лузеров. То союз лузеров назывался ГУАМ, уже и Узбекистан вышел, уже и Азербайджан со скепсисом смотрит – остается Грузия, Молдова, Украина.

И почти все руководство Украины с маниакальным упорством сохраняет этот союз. Уже ясно, что НАТО – это союз неудачников… Есть ситуации, когда можно даже в неудачную организацию войти вовремя, сняв сливки. Любая организация такого типа – это пирамида. Раньше зашел – спрыгнул, поделил и ушел. А вступать в НАТО сегодня – все равно, что вступать в Компартию в 91-м году», – заключил Выдрин.

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