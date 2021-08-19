Политолог назвал НАТО союзом лузеров и сравнил с КПСС 91 года

19.08.2021 18:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

АТО сегодня сравнимо с Коммунистической партией Советского Союза времен 1991-го года. Украина имеет шансы вступить в эту организацию, но уже сегодня это не мощный военно-политический блок, а «союз лузеров».

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник на русском» заявил политолог Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По мнению эксперта, украинское руководство всегда заводило страну в «союз лузеров», и НАТО не станет исключением.

«У меня есть ощущение, что вступит в НАТО, потому что есть союзы успешных, а есть союзы лузеров. Я не хочу про Украину говорить – мы должны делить украинское политическое руководство, украинскую «элиту» и украинский народ, который рано или поздно через пробы и ошибки найдет, выстрадает свой путь, поэтому я говорю о политическом руководстве – оно заведет Украину в НАТО. Потому что я не помню ни одного случая, чтобы политическое руководство Украины не заводило свою страну в союз лузеров. То союз лузеров назывался ГУАМ, уже и Узбекистан вышел, уже и Азербайджан со скепсисом смотрит – остается Грузия, Молдова, Украина. И почти все руководство Украины с маниакальным упорством сохраняет этот союз. Уже ясно, что НАТО – это союз неудачников… Есть ситуации, когда можно даже в неудачную организацию войти вовремя, сняв сливки. Любая организация такого типа – это пирамида. Раньше зашел – спрыгнул, поделил и ушел. А вступать в НАТО сегодня – все равно, что вступать в Компартию в 91-м году», – заключил Выдрин.