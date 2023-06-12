Политолог назвал самый страшный сон США в России

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У США есть одновременно сосуществующие четыре логики действий в отношении России.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Анализ событий» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая логика, самая простая, это ресурсы. Действительно США и так называемому атлантическому миру нужны, как воздух дешевые ресурсы. Они в современном мире остались только у нас. Их нет ни на Ближнем Востоке, ни в Латинской Америке. Здесь схема более сложная.

Нужно, чтоб ресурсы осваивали европейцы. Именно поэтому политика европейцев в отношении нас отличается иногда гораздо большей агрессивностью и хамством, чем у американцев. Но вся доходная рента от использования наших ресурсов пройдет через глобальную банковскую финансовую систему, которую контролируют США», – сказал Евстафьев.

Вторая логика, по его словам, пересекается с первой, но все же отличается.

«США нужен второй фронт против Китая. У них не очень получается выстроить в полной мере этот периметр сдерживания Китая и затолкать туда Индию. В этой логике они хотят Россию переконфигурировать таким образом, чтобы она утратила политический суверенитет, но оставалась значимой военной силой. Такие группы в Вашингтоне есть, и выразителем интересов одной из них до последнего времени выступал Генри Киссинджер. Для него главное – любой ценой не допустить союза России и Китая», – отметил эксперт.

В основе третьей логики, по его определению лежит расчленение России.

«Третья логика исходит из того, что обеспечить дружеский характер России невозможно. Здесь идеологический фактор. Если Россия сохраняется как единое государство с единой системой управления, даже в таком формате как после 1991 года она родит империю. Поэтому это логика хаотизации, которая сводится к фразе из пьесы «Бесприданница»: «Так не доставайся же ты никому» Проявление логики хаотизации являются все усилия наших якобы оппозиционеров разделить Россию на 30-50 регионов. Это все признание России не осваиваемым пространством», – добавил политолог.

Согласно этой логике Россия относится к «четвертому миру», исключенному из пространства развития. Она преследует цель создать «большой хаос чтобы Китаю хорошо не жилось».

«Четвертая логика самая мутная, и на сегодняшний день она не особенно проявляется. Это Россия как часть американоцентричной промышленной периферии. Главная задача этой логики – изолировать Россию от Европы, сделать так, чтобы их отношения никогда не могли бы быть дружественными. А Россию после ослабления центрального правительства, но при сохранении формального единства превратить в поле деятельности американских или псевдоамериканских транснациональных компаний. Национальной системы быть не должно. Это пространство освоения», – резюмировал Евстафьев.

Самый страшный сон США – сильная вертикаль власти в России, уверен эксперт.