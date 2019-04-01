Политолог назвал сенсацией рейтинг Бойко

01.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Почти двукратный отрыв комика Владимира Зеленского от действующего президента Украины Петра Порошенко, который демонстрируют предварительные итоги первого тура выборов, говорит о том, что Запад не дал «добро» команде Порошенко на фальсификации.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Джаралла.

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По его словам, при этом, неожиданный выход на четвертое место бывшего регионала Юрия Бойко свидетельствует о большом количестве сторонников нормализации отношений с Россией, чью столицу Бойко посетил незадолго до голосования.

«Становится понятным скандал, связанный с американцами перед выборами, когда генпрокурор Луценко выступил с обвинениями, что было удивительно – кусать кормящую руку – это выглядело странным. Скорее всего, Порошенко и его окружение обратились к американцам с просьбой о гарантиях для фальсификаций и получили отказ, с чем и был связан этот срыв”, – сказал Джаралла.

Он также полагает, что голосование за Зеленского – это “запрос на выход из тупика”.

“Что касается ключевого момента, связанного с отношениями с Россией, то ключевое влияние здесь будет оставаться за американской стороной. Есть определенные задачи, ради которых все это было устроено. Естественно, эти задачи никто менять не будет. Их смысл – Украина – это плацдарм для деятельности против России. Одновременно она является проблемой для сближения России и Европы…

Главная неожиданность выборов – это рейтинг Бойко. Дело в том, что никто не думал, что у него возможны такие проценты. Такой результат выглядит сенсационным. Это означает, что количество сторонников союза с Россией, нормализации отношений чрезвычайно велико», – заявил Джаралла.

Отметим, что на данный момент момент Бойко идет на четвертом месте с 12,57% голосов, менее 5% уступаю президенту Порошенко, занимающему второе место.