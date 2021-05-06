Политолог назвал три причины для встречи Путина и Зеленского

06.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Без диалога с российским лидером Владимиром Путинным президент Украины Владимир Зеленский теряет возможность «заместить» Минский процесс и решить бизнес-вопросы.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Зеленский понимает, что не имея диалога с Путиным, он теряет влияние на разворачивание конфликта вокруг Украины и вообще на украино-российские отношения. Тогда это находится в руках США, Европы, и Зеленский не влияет на эту ситуацию.

Есть второй мотив – социология любая показывает, что украинское общество за украино-российские переговоры, 50 и больше процентов украинцев говорят – это правильный подход, надо говорить с Россией, чтобы регулировать эти вопросы. Есть понимание того, что в какой-то мере украино-российские прямые переговоры будут таким себе эрзац-заместителем возможных или невозможных подвижек по Донбассу. Пока будут идти украино-российские переговоры в обществе не будет ставить вопрос – а почему тупик в Минских переговорах? Ну, тут будут договариваться президенты.

И третий вопрос не менее важный – бизнес. Если Зеленский встретится с Путиным, вопрос русскоязычных или церкви будут обсуждаться в конце где-то, изначально будет обсуждаться вопрос воды и транзита, российского бизнеса в Украине, банковской системы. То есть будет обсуждение экономических вопросов, которые должны решить лидеры государств, дать гарантии права собственности на те или иные национальные бизнесы и национальные экономические интересы которые у нас существуют. Вот этот комплекс вопросов толкает Зеленского на эту встречу.

Но то, что они публично обмениваться этими сигналами… у меня есть только два объяснения. Или переговорный процесс не очень эффективен и необходимо подтолкнуть публично, передать какой-то сигнал. Не хватает закулисного диалога. Или таким образом формируется общественное ожидание для этих переговоров», – сказал Бортник.