Политолог: Нужно остановить «украинство», пока оно не уничтожило саму Украину

28.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Парад «незалежности» в Киеве и речь президента Украины Петра Порошенко показали, что майданная власть уничтожает всё русское, а следовательно – и украинское в стране.

Об этом в эфире программы «Время покажет» на НТВ заявил российский политолог Дмитрий Юрьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время парада в Киеве мы наконец увидели, что это за «незалежность», от чего эта независимость. Это независимость от украинского народа, от его судьбы, от его истории. Что главное сказал Порошенко в своём выступлении? Разрубить русское церковное единство, разрубить единство русской истории, уничтожить душу украинского народа», – заявил политолог.

«Так вот, мы поняли окончательно, что «украинство» – это украиноубийство. Если это «украинство» не остановить, то не будет никакой Украины. Что они делают: вот, как нельзя говорить «Россия для русских», так они делают Украину без украинцев, без русских, пустое место, выжженное «Гуляй-Поле», – считает Дмитрий Юрьев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в эфир украинского ТВ дозвонился телезритель и пожелал депутатам Верховной Рады гореть в аду со своей «незалежностью».