Политолог: нынешние выборы станут передозировкой для одурманенных украинцев

15.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинцев погрузили в анабиоз, отвлекая внимание красивым шоу, чтобы война на Донбассе и развал страны происходили максимально незаметно для жителей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине главная трагедия в том, что эта трагедия происходит незаметно. Народ погружён в анабиоз, ему показывают красивое шоу. Вроде магазины работают, цены растут, но на еду как бы хватает, коммуналка растёт, трамваи ездят, девушки гуляют, вот, тепло скоро будет, а на самом деле людей на Донбассе убивают, страна разрушается, и всё это под хи-хи, ха-ха и так далее», – отметил эксперт.

«На Украине происходит величайшая трагедия, немая и тихая трагедия под аккомпанемент салютов, танцующего Порошенко, под какие-то картинки – вот, в чём ужас! Украинский народ погрузили в анабиоз, и постоянно увеличивают дозу наркоза, чтобы люди не замечали, что происходит. Но уже дошли до предела: сейчас проходят первые выборы, которые полностью лишены не только выбора, но и просто какого-либо смысла», – добавил Стариков.

Российский писатель и публицист Михаил Шахназаров не менее скептически высказался о выборах президента Украины.

«В этих выборах не выиграет ни Порошенко, ни Зеленский, ни Украина, а выиграет олигархический капитал. Потом, вы говорите: «Свобода, демократия» – истинная свобода и истинная демократия дают человеку сделать правильный выбор. У вас эти понятия подменены эрзацем каким-то, поэтому вы выбираете непонятно из кого и надолго.

Касаемо ваших людей, которые во власти – сейчас массовое переобувание началось, сейчас, смотрю, один написал, и Аваков написал, и Гелетей ушёл в отпуск. То есть, у вас проституция в высших эшелонах власти, которая приведёт вас в тупик», – предрёк Шахназаров.