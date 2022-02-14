Политолог о Беглове и Петре I: Это просто глупо. Никто не отмечает день смерти

14.02.2022  12:22 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Хейт вокруг возложения цветов губернатором Петербурга Александром Бегловым около могилы Петра I был абсолютно оправдан. Никто не отмечает день смерти.

По видимому, пиарщики градоначальника решили его подставить либо он сам не понял, что делает, считает член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Хейт вокруг возложения цветов губернатором Петербурга Александром Бегловым около могилы Петра I был абсолютно...

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Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга обсмеяли церемонию возложения цветов главой города Александром Бегловым к могиле императора Петра I в годовщину его смерти 8 февраля.

«Губернатор Петербурга Александр Беглов и его цветоносец, консультируются в астрале у русского царя Петра Романова, как лучше убирать снег в Петербурге», — указано в комментариях на канале «Занимательная конспирология» в Telegram.

«В данном случае хейт вокруг возложения цветов около могилы Петра I был абсолютно оправдан. Никто не отмечает день смерти. Его пиарщики и пресс-служба опять, видимо, решили его подставить. Нужно обратить внимание на команду, с которой ты работаешь. Нужно переходить к более хозяйственным нуждам города, а не заниматься пафосом», – объяснил волну негодования Бредихин.

По его словам, губернатору лучше бы озаботиться проблемами города, чем совершать такие глупые поступки. А цветы можно возложить и на день рождение Петра. Это было бы более логично.

«Когда в городе есть большие проблемы в хозяйственной части, то руководителю города должен быть обеспокоен их проблемами в первую очередь, а не обращаться к историческим персонажам и событиям. Тем более, когда персонажи имеют национальное значение. Нужно расставлять приоритеты в своей работе, понимании Санкт-Петербурга», – добавил политолог.

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