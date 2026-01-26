Политолог о переговорах с укро-террористами в Абу-Даби – Россия ничего хорошего не получила
Россия пошла на уступки США, согласившись на переговоры в ОАЭ с украинской делегацией во главе с террористом Кириллом Будановым, однако никакого позитива по итогу Москва не получила. Зато выиграл Дональд Трамп, хотя, как выясняется, рычагов влияния на Киев у него и нет.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным явно был жёсткий разговор, поскольку переговоры по украинскому конфликту давно в тупике. И американцы хотели каким-то образом изменить эту ситуацию. Кто-то должен был пойти на компромисс, и американцы добивались от Кремля, чтобы на компромисс пошёл он.
Трампу пришлось уступить по Гренландии, и он попросил Путина об услуге, чтобы в Абу-Даби состоялась встреча, на которой обсудили бы вопросы, которые Кремль сейчас считает бесперспективными, поскольку Украина отказывается выводить войска с Донбасса.
Стороны поговорили, американцы разместили в мировых СМИ ворох позитива, Зеленский тоже сказал, что все довольны. Кремль, судя по его комментариям, не совсем доволен произошедшим.
Потому что была попытка использовать вопрос разморозки замороженных активов, чтобы дальше продвинуться по переговорному треку. Успехов добиться не удалось, потому что США считают, что это уже их деньги», – сказал Жаров.
«Поэтому Кремль недоволен, потому что пошли на уступки, прогнулись, но результата не получили. Трамп решил свою задачу, снивелировал негатив по Гренландии, у него впереди атака на Иран, и переговоры отходят на второй план.
Конечно, это не сильный прогиб, что встретились с Украиной. Но американцами он не был засчитан, они поняли, что можно дальше играть и использовать возможности для дальнейшего давления.
Так что ситуация на Украине патовая. Всё зависит от тех, кто реально управляет ситуацией. И это не США, это так называемый Глобальный Лондон. Поэтому разговаривать надо не с Трампом, а с Британией, ЕС, НАТО, и трамповской оппозицией в США», – подытожил он.
