Политолог о переговорах с укро-террористами в Абу-Даби – Россия ничего хорошего не получила

Максим Столяров.  
26.01.2026 15:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1042
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Россия пошла на уступки США, согласившись на переговоры в ОАЭ с украинской делегацией во главе с террористом Кириллом Будановым, однако никакого позитива по итогу Москва не получила. Зато выиграл Дональд Трамп, хотя, как выясняется, рычагов влияния на Киев у него и нет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пошла на уступки США, согласившись на переговоры в ОАЭ с украинской делегацией во...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным явно был жёсткий разговор, поскольку переговоры по украинскому конфликту давно в тупике. И американцы хотели каким-то образом изменить эту ситуацию. Кто-то должен был пойти на компромисс, и американцы добивались от Кремля, чтобы на компромисс пошёл он.

Трампу пришлось уступить по Гренландии, и он попросил Путина об услуге, чтобы в Абу-Даби состоялась встреча, на которой обсудили бы вопросы, которые Кремль сейчас считает бесперспективными, поскольку Украина отказывается выводить войска с Донбасса.

Стороны поговорили, американцы разместили в мировых СМИ ворох позитива, Зеленский тоже сказал, что все довольны. Кремль, судя по его комментариям, не совсем доволен произошедшим.

Потому что была попытка использовать вопрос разморозки замороженных активов, чтобы дальше продвинуться по переговорному треку. Успехов добиться не удалось, потому что США считают, что это уже их деньги», – сказал Жаров.

«Поэтому Кремль недоволен, потому что пошли на уступки, прогнулись, но результата не получили. Трамп решил свою задачу, снивелировал негатив по Гренландии, у него впереди атака на Иран, и переговоры отходят на второй план.

Конечно, это не сильный прогиб, что встретились с Украиной. Но американцами он не был засчитан, они поняли, что можно дальше играть и использовать возможности для дальнейшего давления.

Так что ситуация на Украине патовая. Всё зависит от тех, кто реально управляет ситуацией. И это не США, это так называемый Глобальный Лондон. Поэтому разговаривать надо не с Трампом, а с Британией, ЕС, НАТО, и трамповской оппозицией в США», – подытожил он.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить