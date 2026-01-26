Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия пошла на уступки США, согласившись на переговоры в ОАЭ с украинской делегацией во главе с террористом Кириллом Будановым, однако никакого позитива по итогу Москва не получила. Зато выиграл Дональд Трамп, хотя, как выясняется, рычагов влияния на Киев у него и нет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным явно был жёсткий разговор, поскольку переговоры по украинскому конфликту давно в тупике. И американцы хотели каким-то образом изменить эту ситуацию. Кто-то должен был пойти на компромисс, и американцы добивались от Кремля, чтобы на компромисс пошёл он. Трампу пришлось уступить по Гренландии, и он попросил Путина об услуге, чтобы в Абу-Даби состоялась встреча, на которой обсудили бы вопросы, которые Кремль сейчас считает бесперспективными, поскольку Украина отказывается выводить войска с Донбасса. Стороны поговорили, американцы разместили в мировых СМИ ворох позитива, Зеленский тоже сказал, что все довольны. Кремль, судя по его комментариям, не совсем доволен произошедшим. Потому что была попытка использовать вопрос разморозки замороженных активов, чтобы дальше продвинуться по переговорному треку. Успехов добиться не удалось, потому что США считают, что это уже их деньги», – сказал Жаров.