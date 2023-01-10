Политолог о ситуации на Днестре: Приднестровье не боится «молдавско-румынского наступления»

София Русу.  
10.01.2023 00:11
  (Мск) , Тирасполь
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Интервью, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


На минувших выходных президент Молдовы Майя Санду совершила неожиданный визит в румынский город Орадя (Трансильвания). Поездка не афишировалась и была конфиденциальной – Санду сообщила румынской прессе, что прибыла на каникулы, тем не менее, СМИ обеих стран уже накидали версий об истинных причинах секретного визита. В молдавском сегменте Telegram предположили, что глава РМ ездила на тайную встречу с представителями НАТО по приднестровскому вопросу, который планируется вскоре решить силовым путем при поддержке Украины. 

Ситуацию по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал политолог Андрей Сафонов.

На минувших выходных президент Молдовы Майя Санду совершила неожиданный визит в румынский город Орадя...

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ПолитНавигатор: Окутанная тайной поездка главы РМ в Румынию наделала шума – вновь всплывает тема «разморозки» на Днестре. Действительно ли этот вопрос мог обсуждаться в формате частной поездки на уикенд?

Андрей Сафонов: За последние несколько дней, прошедших с момента посещения президентом Республики Молдова Майей Санду румынского города Орадя, в интернете циркулируют следующие объяснения этого визита.

Первое. Сама Президент Санду объяснила поездку стремлением установить связи Молдовы с Орадя, а сама поездка, уточнила президент, предпринималась в отпускное время.

Второе. В ходе визита обсуждалась возможность поддержки действующей властью Молдовы потенциального кандидата на пост президента Румынии в ходе предстоящих выборов главы Румынского государства. К таковым кандидатам некоторые открытые источники отнесли бывшего европейского прокурора по антикоррупционным делам Лауру Ковеши.

Третье. Якобы во время визита президент РМ встречалась с представителями НАТО по вопросу о подчинении ПМР. Будто бы в Кишиневе планируется операция по аресту приднестровского руководства с последующим ультиматумом в сдаче и угрозой ввести в Приднестровье войска – то ли Молдовы, то ли еще каких-то ее союзников.

Не впадая в конспирологию и в то, насколько вообще для руководства одной страны возможна поддержка противников действующей власти в дружественной стране, отметим два важных момента.

Первый. Так или иначе, но в последние месяцы отмечаются противоречивые явления: с одной стороны, между Кишиневом и Тирасполем заключены соглашения о поставках электроэнергии в Молдову; с другой, равноправные переговоры с ПМР прозападные и прорумынские националисты вести не хотят, а давление усиливают.

Второй. Руководство Молдовы не только открыто отказалось встречаться с руководителями ПМР, но и сжигает мосты с СНГ, заявляя о прекращении работы в составе Содружества. А всем ясно, что Приднестровье даже не обсуждает возможный отрыв от Содружества.

Поэтому поступим так. Не будем гадать, какие потаенные замыслы могут зреть в кишиневских кабинетах власти и у кураторов с Запада и из Румынии. Будем базироваться на фактах. Отметим вот что: никакая самая экзотическая операция, если она действительно разрабатывается, никак не повлияет на ПМР и на политику Тирасполя.

ПолитНавигатор: Почему на этот счет можно не беспокоиться?

Андрей Сафонов: Приднестровцы в последние месяцы столкнулись с открытой линией Кишинева: фактический крах социальной сферы РМ, невиданный взлет цен и тарифов, запрет всего, что связано с СССР и Россией, выдавливание русского языка и т.п. Никому из приднестровцев такая жизнь не нужна, поэтому от своей государственности они не откажутся. Никакой капитуляции не будет. Примитивной заготовкой пропагандистов Кишинева выглядит и тезис, будто «Приднестровье утратило значение для России и Москва бросит восточные районы Молдовы». Никто никого не бросит.

ПолитНавигатор: Информация о силовом решении приднестровской проблемы похожа на очередной вброс – за минувший год их было немало. С какой целью это делается?

Андрей Сафонов: Вообще многие из циркулирующих сейчас интернет-слухов похожи на вбросы. Цель понятна: или взорвать обстановку, или сыграть на нервах и спровоцировать тех же приднестровцев на необдуманные действия, чтобы подставить под удар в той или иной форме. Только ПМР – государство такое, что на провокации не поддается. Хотя и бдительности не теряет…

Вывод такой. Само Приднестровье всегда нацелено на диалог, ни в чьи дела не вмешивается – фактов, говорящих об обратном, ни у кого нет. Но свои интересы Тирасполь будет отстаивать всеми силами. Будем надеяться, что это осознают те, кто принимают решения за Днестром. А повторять ошибки поджигателей войны 1992 года никому нет никакого смысла. Значит, разумный выход – торговать, сообща зарабатывать деньги и укреплять мир.

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