Политолог о ситуации на Днестре: Приднестровье не боится «молдавско-румынского наступления»

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На минувших выходных президент Молдовы Майя Санду совершила неожиданный визит в румынский город Орадя (Трансильвания). Поездка не афишировалась и была конфиденциальной – Санду сообщила румынской прессе, что прибыла на каникулы, тем не менее, СМИ обеих стран уже накидали версий об истинных причинах секретного визита. В молдавском сегменте Telegram предположили, что глава РМ ездила на тайную встречу с представителями НАТО по приднестровскому вопросу, который планируется вскоре решить силовым путем при поддержке Украины.

Ситуацию по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал политолог Андрей Сафонов.

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ПолитНавигатор: Окутанная тайной поездка главы РМ в Румынию наделала шума – вновь всплывает тема «разморозки» на Днестре. Действительно ли этот вопрос мог обсуждаться в формате частной поездки на уикенд?

Андрей Сафонов: За последние несколько дней, прошедших с момента посещения президентом Республики Молдова Майей Санду румынского города Орадя, в интернете циркулируют следующие объяснения этого визита.

Первое. Сама Президент Санду объяснила поездку стремлением установить связи Молдовы с Орадя, а сама поездка, уточнила президент, предпринималась в отпускное время.

Второе. В ходе визита обсуждалась возможность поддержки действующей властью Молдовы потенциального кандидата на пост президента Румынии в ходе предстоящих выборов главы Румынского государства. К таковым кандидатам некоторые открытые источники отнесли бывшего европейского прокурора по антикоррупционным делам Лауру Ковеши.

Третье. Якобы во время визита президент РМ встречалась с представителями НАТО по вопросу о подчинении ПМР. Будто бы в Кишиневе планируется операция по аресту приднестровского руководства с последующим ультиматумом в сдаче и угрозой ввести в Приднестровье войска – то ли Молдовы, то ли еще каких-то ее союзников.

Не впадая в конспирологию и в то, насколько вообще для руководства одной страны возможна поддержка противников действующей власти в дружественной стране, отметим два важных момента.

Первый. Так или иначе, но в последние месяцы отмечаются противоречивые явления: с одной стороны, между Кишиневом и Тирасполем заключены соглашения о поставках электроэнергии в Молдову; с другой, равноправные переговоры с ПМР прозападные и прорумынские националисты вести не хотят, а давление усиливают.

Второй. Руководство Молдовы не только открыто отказалось встречаться с руководителями ПМР, но и сжигает мосты с СНГ, заявляя о прекращении работы в составе Содружества. А всем ясно, что Приднестровье даже не обсуждает возможный отрыв от Содружества.

Поэтому поступим так. Не будем гадать, какие потаенные замыслы могут зреть в кишиневских кабинетах власти и у кураторов с Запада и из Румынии. Будем базироваться на фактах. Отметим вот что: никакая самая экзотическая операция, если она действительно разрабатывается, никак не повлияет на ПМР и на политику Тирасполя.

ПолитНавигатор: Почему на этот счет можно не беспокоиться?

Андрей Сафонов: Приднестровцы в последние месяцы столкнулись с открытой линией Кишинева: фактический крах социальной сферы РМ, невиданный взлет цен и тарифов, запрет всего, что связано с СССР и Россией, выдавливание русского языка и т.п. Никому из приднестровцев такая жизнь не нужна, поэтому от своей государственности они не откажутся. Никакой капитуляции не будет. Примитивной заготовкой пропагандистов Кишинева выглядит и тезис, будто «Приднестровье утратило значение для России и Москва бросит восточные районы Молдовы». Никто никого не бросит.

ПолитНавигатор: Информация о силовом решении приднестровской проблемы похожа на очередной вброс – за минувший год их было немало. С какой целью это делается?

Андрей Сафонов: Вообще многие из циркулирующих сейчас интернет-слухов похожи на вбросы. Цель понятна: или взорвать обстановку, или сыграть на нервах и спровоцировать тех же приднестровцев на необдуманные действия, чтобы подставить под удар в той или иной форме. Только ПМР – государство такое, что на провокации не поддается. Хотя и бдительности не теряет…

Вывод такой. Само Приднестровье всегда нацелено на диалог, ни в чьи дела не вмешивается – фактов, говорящих об обратном, ни у кого нет. Но свои интересы Тирасполь будет отстаивать всеми силами. Будем надеяться, что это осознают те, кто принимают решения за Днестром. А повторять ошибки поджигателей войны 1992 года никому нет никакого смысла. Значит, разумный выход – торговать, сообща зарабатывать деньги и укреплять мир.