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02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Политолог об избирателях Зеленского: “Не хотят ложиться в постель с Россией”

Москву на самом деле не устраивает никакая ситуация с выборами на Украине, кроме победы газового лоббиста Юрия Бойко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал российский политолог Глеб Павловский в интервью “Новой газете”

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Что касается вышедшего во второй тур с первого места Владимира Зеленского, то “для Москвы он выглядит слишком странным и непредсказуемым”, – говорит Павловский.

По словам политолога, электорат Зеленского – это люди, не желающие “ложиться в постель с Россией”, но “уставшие от войны” и не могущие “терпеть коррупцию”.

“Кандидатура Зеленского может устраивать Москву отчасти, поскольку с точки зрения Кремля он — слабый кандидат”, – считает Павловский. Он добавил, что в случае победы Зеленского во втором туре не исключен вакуум власти в Украине и Москва воспользуется этим и начнет “играть на хаотизацию поля”.

Политолог также назвал опасным сценарий, при котором Зеленский не сможет овладеть ситуацией в стране и в Украине начнется “война всех против всех”.

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