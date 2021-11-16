Политолог обратил внимание, что электорат Зеленского уходит к Разумкову

Новости Украины

Те потенциальные голоса, которые теряет президент Украины Владимир Зеленский из-за падения рейтинга, переходят к его бывшему соратнику.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, электорат Зеленского перетекает к экс-спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

«Дальше будут пытаться вывести на депутатскую группу. Начнется реализации политического проекта Дмитрия Разумкова как альтернативы Зеленскому. Обратите внимание на октябрьскую социологию – переток рейтинга [Зеленского] пошел не Порошенко, не Медведчуку, а в основном Разумкову. То, что отпало от Зеленского, от «Слуг народа» – мы видим, что откуда ни возьмись появились проценты у «Разумной силы», отметил эксперт.

«Альтернатива Зеленскому, будет вырастать из одного с ним поколения. То, что будет терять Зеленский, не достанется старым политикам», – прогнозирует Золотарев.