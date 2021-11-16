Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.11.2021 17:46
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Социология, Украина
Просмотров:

Политолог обратил внимание, что электорат Зеленского уходит к Разумкову

Новости УкраиныТе потенциальные голоса, которые теряет президент Украины Владимир Зеленский из-за падения рейтинга, переходят к...

Те потенциальные голоса, которые теряет президент Украины Владимир Зеленский из-за падения рейтинга, переходят к его бывшему соратнику.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, электорат Зеленского перетекает к экс-спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

«Дальше будут пытаться вывести на депутатскую группу. Начнется реализации политического проекта Дмитрия Разумкова как альтернативы Зеленскому. Обратите внимание на октябрьскую социологию – переток рейтинга [Зеленского] пошел не Порошенко, не Медведчуку, а в основном Разумкову. То, что отпало от Зеленского, от «Слуг народа» – мы видим, что откуда ни возьмись появились проценты у «Разумной силы», отметил эксперт.

«Альтернатива Зеленскому, будет вырастать из одного с ним поколения. То, что будет терять Зеленский, не достанется старым политикам», – прогнозирует Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть