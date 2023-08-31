Политолог объяснил, чего ждать от нового министра обороны Великобритании

России нужно делать свое дело на Украине до победы, не ожидая, что смена министра обороны Великобритании приведет к пересмотру политики в отношении конфликта на Украине.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По его мнению, новый руководитель ведомства Грант Шэппс является таким же русофобом, как и другие его западные коллеги.

«Давайте начнём с азов – там не человек что-то значит, а там выстроена политическая система, которая в данный конкретный момент активно эксплуатирует русофобию, как основополагающий, вообще, свой вектор. Вот из этого надо, прежде всего, исходить. Ну что поменялось с уходом, например, Лиз Трасс и назначением Риши Сунака – ничего. Второй момент – сама по себе фигура вот этого министра. Дело же не в том, что он там возглавлял энергетику, а в том, что он совершенно последовательный русофоб, он одним из первых в Британии принял украинских беженцев. И не надо это забывать, что он на прошлой неделе был на Украине и постил об этом фотографии у себя в соцсетях. Он уже на этой неделе делал заявление о том, что никогда не ослабнет поддержка Украины со стороны Даунинг-стрит. Поэтому в данный конкретный момент не нужно ждать каких-то изменений. Нам надо делать то, что мы делаем, двигаться к успеху и финалу, и не обращать внимания, кто там конкретно что делает», – подчеркнул Гаспарян.