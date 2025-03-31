Политолог объяснил, есть ли дело Москве до арестованной Марин Ле Пен

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Судебное осуждение Марин Ле Пен практически никаким образом не затрагивают интересы России. Так как уже много лет политика партии Ле Пен относительно Российской Федерации идёт строго в фарватере Макрона.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил проживающий во Франции политолог Олег Нестеренко.

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«Для России ее история – это исключительно повод убедиться, что концепт демократии на территории коллективного Запада потерпел за последние годы очень серьёзную мутацию и не имеет более реального отражения на протекающих в нем политических процессов. Остались лишь красивые лозунги и упаковка. На данный момент там имеет место не только политическое преследование оппонентов, но производится и очень серьезная зачистка всех инакомыслящих, имеющих какой бы то ни было общественный вес», – сказал Нестеренко.

В качестве доказательства он привел случай из личного опыта.

«В прошлом месяце я предложил своему румынскому знакомому, носителю здорового и ясного понимания протекающих политических процессов, бывшему главе Интерпола по Румынии, написать совместную статью о происходящем в Бухаресте. Он мне ответил, что это абсолютно невозможно, по причине того, что открытыми высказываниями своих мыслей он поставит как себя, так и свою семью, в очень серьёзную опасность преследования. Такова сегодня “демократия” Евросоюза. Франция сегодня от Румынии ушла недалеко», – рассказал Нестеренко.

Он считает судебное преследование Ле Пен политическим заказом.

Существует прецедент, который является показательным маркером : Луи Альот, вице-президент этой же партии Ле Пен RN, также был приговорён судом именно по той же причине, что и сама Марин Ле Пен. Он был приговорён к 18 месяцам тюрьмы и трём годам запрета участия в выборах. Но, был применён юридический элемент “без exécution provisoire”, то есть он имеет право продолжать исполнять свою должность – как вице-президента партии, так и избранного мэра города Перпиньяна в течении всего срока последующей апелляции, процесс которой, фактически, может длиться и годами. Что же касается Марин, ей запрещено участвовать в следующих президентских выборах, даже если она подаст на апелляцию (что она несомненно сделает), но которая, в принципе, может длиться и годами», – пояснил Нестеренко.

По его словам, еще неясно будущее партии Ле Пен партия Rassemblement National (RN).