Политолог обьяснил, какой смысл переносить выборы на лето

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украинская власть хочет перенести президентские выборы на теплое время года, когда все забудут о счетах за газ и разьедутся по отпускам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все банально – последние социологические рейтинги показали, что Порошенко в два раза отстает от Тимошенко в первом туре, и в принципе, вообще не проходит во второй тур президентских выборов, а если он туда с помощью каких-то махинаций и манипуляций проходит, там он Тимошенко также проигрывает в два раза. Соответственно, Порошенко стал непроходной, и если бы сейчас не подключили бы подобные манипуляции, то на Порошенко можно было бы поставить окончательно крест, чего он, конечно же, делать не хочет. Плюс сейчас начинается отопительный сезон по новым газовым «драконовским» тарифам, которые ввела эта власть, соответственно, украинцы станут еще беднее”, – говорит он.

По мнению Корнейчука, если проводить выборы в конце марта, как это предусмотрено законом, на участках будет высокая явка избирателей, и люди будут голосовать против Порошенко.

“Причем, большая часть страны пойдет голосовать. При всем нежелании избирателей ходить на выборы после отопительного сезона люди пойдут, и рейтинг у Тимошенко может быть выше, чем сейчас. Надо было придумать механизмы, которые помогли бы перенести президентские выборы подальше от отопительного сезона, желательно на лето, когда отопительный сезон уже прошел, и это оптимальное время, чтобы протащить Порошенко во второй тур, и помощью каких-то механизмов постараться даже может быть выборы выиграть”, – сказал Корнейчук.