Политолог объяснил молчание Беглова о снежном коллапсе нежеланием брать ответственность

Петербург ведет битву со снегопадом с 30 ноября, и, по общему мнению, руководство Смольного в ней проигрывает, показав неготовность справиться с зимней уборкой, что особо ярко проявилось в ситуации с двухдневными пробками на Московском шоссе.

Эксперты, с которыми побеседовал «Деловой Петербург», увидели объективные и субъективные причины такой ситуации, и поделились мнением, какие выводы следовало бы сделать чиновникам.

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По мнению руководителя аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, снегопад, принесенный циклоном «Бенедикт» 30 ноября, действительно был настоящим испытанием для дорожных служб. Когда выпадает большое количество осадков в короткий отрезок времени, ответственным за уборку предстоит найти и вывести сразу много техники, что само по себе затрудняет движение.

Она полагает, что город просто не в состоянии найти еще 3,5 тысяч единиц уборочной техники и держать их на балансе, как это делает Москва. Тем не менее, выход убирать дороги оперативно есть: город может закупать не машины по 8-10 млн рублей, а подвесное оборудование, и заключать на зимнее время договоры с теми, у кого есть такая техника – строительными компаниями.

«В случае залпового снегопада строители передают трактор или КамАЗ, в течение часа на него навешивается оборудование и появляется дополнительная техника», – объяснила изданию эксперт.

Комитет по благоустройству пользовался и таким способом. Как сообщала «Бумага», последний раз технику купили в 2019 году, и сейчас в распоряжении чиновников более 3 тыс. единиц техники, включая 680 привлеченных грузовиков и 700 единиц техники для уборки дворов, но одновременно всю ее не выводили и пока не планируют – судя по отчетам Комблага, больше 1200 машин по улицам не ездило с 30 ноября.

Политолог Александр Конфисахор, в свою очередь, рассказал о другой проваленной стороне работы властей города, которая требует не финансовых вложений, а политического чутья и мастерства управленца. Он удивился, что губернатор Александр Беглов и другие ответственные чиновники Смольного не сделали ни одного внятного заявления во время транспортного коллапса на Московском шоссе, чтобы успокоить граждан и заверить, что с ситуацией власть справится. По мнению Конфисахора, это означает нежелание брать на себя ответственность и признавать провал.

«Кто отдувается, с тех и спрашивают. Естественно, такую ответственность не хотят брать на себя чиновники более высокого ранга. На самом деле, а что они могут сказать? Они просто не справились со своей работой и понимают, что сказать практически нечего», — предположил политолог.

Проект «Дворник–шеринг», подразумевающий возможность привлекать к уборке снега во дворах петербуржцев за 150 рублей в час, также не вызывает энтузиазма Конфисахора, так как, по мнению специалиста, это должны делать люди соответствующей квалификации. Но зато теперь у чиновников есть оправдание: мол, даже за деньги «ленивый народ» не хочет убирать снег возле своего дома.

«Но у чиновников теперь будет отговорка: мы вам предложили, а вы даже за деньги не хотите прибираться у своего дома, в своем дворе, на своей улице», – сказал он.

Анна Климентова также полагает, что современная уборка в мегаполисе – это не просто «вышел и помахал лопатой», поэтому квалификацию дворников и их зарплату стоит повысить.

«Нужно предугадать, рассчитать, сориентироваться. В кабине КДМ сейчас столько всяких кнопок, столько систем управления. Человек, который приходит на низкую зарплату, иногда просто не в состоянии разобраться», – отметила эксперт.

Тем не менее, Александр Конфисахор не считает высокими риски Беглова потерять кресло в Смольном и напоминает, что «чиновники живут в своем мире» и подобных проблем просто не замечают, пока ситуация не достигнет критической точки.

Однако ранее Владимир Карасев высказал другую точку зрения на перспективы Беглова остаться губернатором: он полагает «погодную карту» значимой для петербургской политики и считает, что вскоре главу Смольного может ждать неприятный разговор с федеральным центром.