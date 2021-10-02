Политолог объяснил низкую эффективность миротворцев ООН в Африке

02.10.2021 18:59 (Мск), Москва, Андрей Соколов

«Голубые каски» неоднократно оказывались в центре различных скандалов на территории Центральноафриканской Республики. Недавно контингент из Габона пришлось полностью вывести из страны, поскольку военнослужащие оказались причастны к случаям изнасилования девушек из центральной части республики. Другие миротворцы не особо скрывают свои личные интересы в ЦАР и занимаются исключительно собственным обогащением. Поэтому присутствие контингента ООН не мешает террористическим группировкам наращивать свою активность. Примером подобной халатности может послужить также Мали, где за долгие годы присутствия сотрудникам МИНУСМА так и не удалось стабилизировать обстановку.

Однако в ЦАР действуют не только представители ООН. Там по приглашению правительства работают российские инструкторы. Они занимаются обучением центральноафриканской армии и за несколько лет сумели продемонстрировать свой профессионализм. По примеру Банги, руководство Мали также решило обратиться за помощью к россиянам. Сообщается, что в страну уже прибыли подразделения «ЧВК Вагнера».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентами «Радио КП» объяснил, почему миротворцы ООН не могут справиться со своей задачей.

«Их цель — политические и материальные привилегии, получаемые от Центральноафриканской Республики. Фактически это порочный круг. Миротворцы ООН создают проблему, в редких случаях решают ее, попутно преследуя собственный интерес. Этот метод показался им эффективным, вот они и следуют ему. И в системе задействованные все уровни», — пояснил политолог.

Аркатов уверен, что судьба африканского народа совершенно не волнует сотрудников миротворческой миссии. Он призвал задуматься о целесообразности нахождения «голубых касок» в Африке.

«И стоит задуматься, зачем там вообще нужны эти «товарищи». Особо важно было бы выступить с этим вопросом перед Совбезом ООН. И посмотреть, какая страна будет больше всех возмущаться. Это и будет главный заинтересованный субъект, понимаете?», — предложил собеседник издания.

На этот вопрос уже можно дать ответ. Именно Франция больше остальных была возмущена решением Мали сотрудничать с россиянами, и именно президент Франции Эммануэль Макрон и другие парижские официальные лица отметились агрессивной и даже истеричной риторикой в адрес усилий россиян по поддержанию мира.