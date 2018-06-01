01.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Политолог обьяснил, почему Гройсман не хочет быть Яценюком

Повышение тарифов на газ неизбежно, вопрос только в том, кто его инициирует, и когда.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение тарифов на газ неизбежно, решаются сегодня фактически только два вопроса – кто за него ответит политически, Гройсман не хочет на себя брать ответственность, говорит – «пускай за это президент отвечает, министр финансов, парламент, кто угодно, только не я. Потому что я потом делать буду, как я потом буду людям это все рассказывать, я не хочу быть Яценюком». Это первая составляющая.

И еще вопрос – насколько и в какие сроки. Правительство пытается это все максимально растянуть, желательно еще финальные этапы повышения перетянуть после выборов, перенести. Т.е. сейчас поднять на 10-20%, потом все поэтапно это повышать. И вот в отношении этого, по сути, и ведутся торги в части повышения», – сказал он.