Политолог объяснил, почему Макаревич и Парфенов прибегут обратно в Россию

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Российские либералы вроде музыканта Андрея Макаревича и телевизионщика Леонида Парфенова, которым приписывают планы эмигрировать в Израиль, будут скитаться за границей полгода-год, после чего снова вернутся на родину.

Об этом в эфире интернет-канала «За суверенитет» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Андрей Макаревич озлобился на власть потому, что перестал зарабатывать такие же суммы, как это было в 90-х, когда его группа колесила по России, собирала гонорары и не платила налоги.

«Макаревич был молодым человеком, диссидентски мыслящим, попавшимся в 70-е годы, когда он рос, уже попал в лапы американского проекта «рок». Рок распространялся для того, чтобы показывать, что «мы, рокеры, против власти, против старших». Поэтому молодежь и во Франции, и в Америке, все были за рок….

А случилось с ним то, что часто описывается в книгах, что Бог отнял у человека талант. Это часто описывалось, есть притчи о художниках, музыкантах, которые были гениальными, а потом раз, и Бог у них талант отнял…

В 90-е годы Макаревич уже потерял талант в результате всех грехов, он накопил такой эффект того, что он просто оторвался от жизни в стране и так далее, и зарабатывал жизни на том, что просто исполнял старые песни. Благо, в 90-е годы, учитывая всеобщую разруху, была черная экономика, он мог ездить получать огромные деньги, не платя никаких налогов, собирать всю эту кассу, были так называемые «чесы», когда ездили по всей территории страны и все это там собирали, эти огромные деньги.

Он богател, но когда в стране стал наводиться элементарнейший порядок – и с «черной экономикой», и со всеми этими «чесами», и со всей этой культурой, Макаревичу вдруг стало некомфортно жить, и он стал в оппозицию переходить.

«Мне в 90-е годы было хорошо». Ему наплевать, что стране было плохо, он вообще об этом не волнуется… Духовно он Родину предал уже давно. А нынешний переход в некое состояние полного перехода и уезда заграницу – это просто приведение своего существования в согласие со своей сущностью.

Я могу здесь пророком опять поработать и сказать, что ничего хорошего Макаревич в Израиле не найдет. Я в Израиле был несколько раз – если он думает, что там есть духовная какая-то свобода, то он глубоко ошибается. Израиль – это теократическое государство, в котором в Конституции записано, что иудаизм является официальной религией, и человек, который выступает против иудаизма, сионизма и так далее, он может нести уголовную ответственность…

Я думаю, что Макаревич там поживет полгода во всем этом ужасе и сбежит, я не знаю, куда он теперь побежит – в Америку, в Европу. Но там, и в Америке, в Европе – везде ему плохо будет, потому что в Америке негры все захватили, в Европе тоже какие-то мигранты, в Китай, наверное, он не побежит, в Африке, наверное, ему тоже делать нечего. И бедненький Макаревич, наверное, побежит обратно в Россию, как бы она ужасная не была», – заявил Матвейчев.

То же самое, по его словам, касается и ведущего Леонида Парфенова, который остался не у дел после начала «путинской эпохи»: «Парфенов – это очень дорогой, очень помпезный журналист, который привык жить, что называется, на широкую ногу. И он так жил в 90-е годы. Это опять та же самая привычка – он привык к большим деньгам, к шикарным ресторанам, заграницам, к обществу олигархов, которое с ним всегда рядом сидело.

И, когда он оказался не у дел вместе со своими друзьями в путинскую эпоху, он, конечно, стал страдать и скучать, искать спонсоров среди грузинов, среди евреев, среди американцев, Ходорковского того же самого, которые дают ему деньги на его большие проекты…

Он в Германии сейчас прячется. Я думаю, что он в Германии какое-то время потусуется, деньги у него закончатся, Германия – это дорогая страна, и через полгодика или через годик точно так же, как и Макаревич, все они обратно побегут в Россию».