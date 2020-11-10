Политолог объяснил, почему так оконфузился Додон

02.11.2020, Киев, Игорь Петров

На результат первого тура президентских выборов в Молдове, где лидирует экс-премьер Майя Санду, повлиял ряд факторов, в том числе ограниченность полномочий президента и разочарование избирателей во всех политиках страны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Социологи и раньше говорили, что у Санду и Додона примерно равные шансы на победу и что, например, победа Додона в первом туре означала бы инициирование майдана в Кишиневе.

Однозначно говорить о том, что Додон разочаровал своих избирателей своей не совсем пророссийской позицией не стоит. Более пророссийского политика среди рейтинговых политиков Молдовы все равно нет. И вряд ли в данной ситуации сыграл именно этот фактор.

Думаю, что скорее всего на рейтинге Додона отразилась ограниченность полномочий президента Молдовы. Его несколько раз на сутки отстраняли от власти и он не мог блокировать принятие важных решений, поскольку не обладает всей полнотой власти. И это разочаровывало.

Кроме того, он какое-то время мыслился как некий «антиплахотнюк», который мог противостоять олигарху и проводимой им прозападной политике. Но сейчас Плахотнюка нет в активной политике в Молдове, и противовес ему не нужен.

Наконец, многие молдаване подозревают, что в молдавской политике (как и в украинской) есть большой договоняк между всеми политиками и все эти противоречия между ними – не более, чем сговор. Есть большое разочарование во всех политиках без исключения, потому и явка такая низкая. Многие не стали голосовать ни за кого», – заключил политолог.