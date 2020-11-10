02.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Политолог объяснил, почему так оконфузился Додон


На результат первого тура президентских выборов в Молдове, где лидирует экс-премьер Майя Санду, повлиял ряд факторов, в том числе ограниченность полномочий президента и разочарование избирателей во всех политиках страны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Социологи и раньше говорили, что у Санду и Додона примерно равные шансы на победу и что, например, победа Додона в первом туре означала бы инициирование майдана в Кишиневе.

Однозначно говорить о том, что Додон разочаровал своих избирателей своей не совсем пророссийской позицией не стоит. Более пророссийского политика среди рейтинговых политиков Молдовы все равно нет. И вряд ли в данной ситуации сыграл именно этот фактор.

Думаю, что скорее всего на рейтинге Додона отразилась ограниченность полномочий президента Молдовы. Его несколько раз на сутки отстраняли от власти и он не мог блокировать принятие важных решений, поскольку не обладает всей полнотой власти. И это разочаровывало.

Кроме того, он какое-то время мыслился как некий «антиплахотнюк», который мог противостоять олигарху и проводимой им прозападной политике. Но сейчас Плахотнюка нет в активной политике в Молдове, и противовес ему не нужен.


Наконец, многие молдаване подозревают, что в молдавской политике (как и в украинской) есть большой договоняк между всеми политиками и все эти противоречия между ними – не более, чем сговор. Есть большое разочарование во всех политиках без исключения, потому и явка такая низкая. Многие не стали голосовать ни за кого», – заключил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть