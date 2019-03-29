Политолог обьяснил, почему второй срок Порошенко опасен для Украины

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Второй президентский срок Петра Порошенко является наиболее опасным для Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.ком Сергей Гайдай во время чата киевского издания Главред.

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“Он (Порошенко, – ред.) и за эти пять лет своего президентства показал, что готов бороться с политической конкуренцией непозволенными и неэтичными методами. Для этого он мобилизует СБУ, прокуратуру. Настраивает через свои СМИ и работу в информационном пространстве нетолерантность, агрессию, разделение общества на “своих” и “чужих”, “друзей” и “врагов”, – отмечает Гайдай.

По его словам, Порошенко пытается повторить опыт Путина в Украине и с этим связаны удивительные совпадения в предвыборных ходах президента РФ и Украины.

“Избрав Порошенко на второй президентский срок, избиратели дадут ему мандат действовать еще куда более цинично и куда более радикально. И это, конечно же, будет большой опасностью для страны”, – считает Гайдай.