Политолог объяснил, почему Зеленский обманул избирателей

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, вопреки обещаниям и ожиданиям избирателей, предпочёл молчать даже о наиболее вопиющих нарушениях прав граждан Украины, опасаясь накануне выборов в Верховную Раду потерять часть поддержки партии «Слуга народа».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно закона о языке. Действительно, этот вопрос для Зеленского был ключевым, потому что он, и его глава Администрации, в своё время, процитировал Статью 4 Закона об особом статусе ОРДЛО, о русском языке в этих регионах, потом почему-то забыл, перестал это защищать.

Касательно Зеленского, наверное, анализ закона о языке он не сделал, потому что сделали ему анализ социологии… «Если ты начнёшь поднимать этот вопрос, какую-то часть электората потеряешь», – насколько я понимаю. Ровно как ему сказали: «Если ты опубликуешь свой план на 100 дней, то очевидно, что тоже потеряешь какую-то часть электората, поскольку, чем больше ты будешь говорить что-то конкретное, тем более ты будешь отсекать от своей аудитории людей».

В данный момент это не мой президент, потому что сейчас в стране нет президента. Был президент, выбрали его, он побыл определённое время, началась избирательная кампания – и пошёл президент на избирательную кампанию, нет в стране президента», – заявил Чаплыга.

«Жду с нетерпением понедельника, когда у нас уже там закончится вся эта избирательная кампания и, наконец, в стране появится президент. Тогда, я надеюсь, он подумает о языковом законе, о мирном плане, потому что пока я слышал только критику, тогда, я надеюсь, он выполнит своё обещание о том, что не будет беспокоиться о рейтинге, потому что тогда уже нужно думать о стране, и тогда мы услышим от него какую-то конкретику, очень на это надеюсь», – добавил политолог.