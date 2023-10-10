Политолог объяснил подоплёку обысков у клана Балоги в Закарпатье

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Президент Украины Владимир Зеленский зачищает политическое поле, готовясь к выборам, которые под давлением Запада могут состояться весной следующего года. С этим связаны обыски, которые сегодня СБУ провела у мэра Мукачево на Закарпатье Андрея Балоги и у главы местного райсовета Михаила Ланьо.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», поводом стало обвинение в махинациях с продажей земельных участков – якобы коммунальные наделы в центре Мукачево, площадью три гектара, продали по заниженной цене – компании, связанной с Ланьо.

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Примечательно, что клан Балоги называют «хозяевами Закарпатья», поэтому борьба с ними имеет политический подтекст, считает политолог, член движения «Другая Украина» Кирилл Молчанов.

«Зеленский преследует больше собственные цели. Первая – это желание их раздеть и пограбить, чтобы их ресурсы, активы можно было максимально отжать себе с Ермаком и самими стать главными олигархами, и единственными на Украине. Второе – это показатель того, что команда Зеленского готовится к выборам. Всегда такие вещи проводятся перед выборами, чтобы местные элиты, местных царьков сделать ручными, чтобы они не посмели запускать собственные политические проекты и танцевали под дудку офиса президента. Ну и, соответственно, чтобы у них никаких ресурсов не было. Это ставка на лояльность перед возможными выборами в марте следующего года», – заявил Молчанов «ПолитНавигатору».