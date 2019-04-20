Выборы
//exit;
20.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Политолог объяснил проигрыш Порошенко, сравнив дебаты с боксерским матчем

На вчерашних дебатах кандидат в президенты Петр Порошенко выглядел старым боксером, который не успевал отбиваться от оплеух более молодого и быстрого соперника.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, по итогам дебатов сложилось такое впечатление, что Порошенко вообще не понимал, что происходит на стадионе.

«Они заходят на дебаты и что мы видим – мы видим, что Петру Алексеевичу абсолютно нечего сказать, он отстает в реакции. Он выглядел как старый Тайсон, когда появился Ломаченко. Старый Тайсон на фоне Ломаченко.

Да, Тайсон большой, огромный, но он не поворачивается, не успевает, пропускает атаки. Он вообще не представляет, что можно так атаковать. Вот, что происходило на уровне стратегии, тактики, формата и всего остального», – заявил Романенко.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть