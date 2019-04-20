Политолог объяснил проигрыш Порошенко, сравнив дебаты с боксерским матчем

20.04.2019, Киев, Максим Карпенко

На вчерашних дебатах кандидат в президенты Петр Порошенко выглядел старым боксером, который не успевал отбиваться от оплеух более молодого и быстрого соперника.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, по итогам дебатов сложилось такое впечатление, что Порошенко вообще не понимал, что происходит на стадионе.

«Они заходят на дебаты и что мы видим – мы видим, что Петру Алексеевичу абсолютно нечего сказать, он отстает в реакции. Он выглядел как старый Тайсон, когда появился Ломаченко. Старый Тайсон на фоне Ломаченко.

Да, Тайсон большой, огромный, но он не поворачивается, не успевает, пропускает атаки. Он вообще не представляет, что можно так атаковать. Вот, что происходило на уровне стратегии, тактики, формата и всего остального», – заявил Романенко.